Re Protocol reUSD (REUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24J Rendah $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24J Tinggi $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Sepanjang Masa $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Harga Terendah $ 0.873393$ 0.873393 $ 0.873393 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.15%

Re Protocol reUSD (REUSD) harga masa nyata ialah $1.022. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSD didagangkan antara $ 1.013 rendah dan $ 1.028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSD sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.873393.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSD telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan -0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re Protocol reUSD (REUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Bekalan Peredaran 9.65K 9.65K 9.65K Jumlah Bekalan 9,652.49 9,652.49 9,652.49

Had Pasaran semasa Re Protocol reUSD ialah $ 9.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSD ialah 9.65K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9652.49. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.87K.