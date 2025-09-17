Re Protocol reUSDe (REUSDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Rendah $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Sepanjang Masa $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Harga Terendah $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -1.23% Perubahan Harga (7D) -0.44% Perubahan Harga (7D) -0.44%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) harga masa nyata ialah $1.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSDE didagangkan antara $ 1.24 rendah dan $ 1.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSDE sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.045.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSDE telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan -0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Bekalan Peredaran 1.05M 1.05M 1.05M Jumlah Bekalan 1,049,643.445009833 1,049,643.445009833 1,049,643.445009833

Had Pasaran semasa Re Protocol reUSDe ialah $ 1.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSDE ialah 1.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1049643.445009833. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.