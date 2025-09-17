Lagi Mengenai REUSDE

Maklumat Harga REUSDE

Laman Web Rasmi REUSDE

Tokenomik REUSDE

Ramalan Harga REUSDE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Re Protocol reUSDe Logo

Re Protocol reUSDe Harga (REUSDE)

Tidak tersenarai

1 REUSDE ke USD Harga Langsung:

$1.24
$1.24$1.24
-1.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Re Protocol reUSDe (REUSDE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:54:14 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24J Rendah
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24J Tinggi

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

-0.03%

-1.23%

-0.44%

-0.44%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) harga masa nyata ialah $1.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, REUSDE didagangkan antara $ 1.24 rendah dan $ 1.25 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REUSDE sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.045.

Dari segi prestasi jangka pendek, REUSDE telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan -0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Maklumat Pasaran

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1.05M
1.05M 1.05M

1,049,643.445009833
1,049,643.445009833 1,049,643.445009833

Had Pasaran semasa Re Protocol reUSDe ialah $ 1.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REUSDE ialah 1.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1049643.445009833. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Re Protocol reUSDe kepada USD adalah $ -0.015516764881529.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Re Protocol reUSDe kepada USD adalah $ +0.0107846520.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Re Protocol reUSDe kepada USD adalah $ +0.0522368600.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Re Protocol reUSDe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.015516764881529-1.23%
30 Hari$ +0.0107846520+0.87%
60 Hari$ +0.0522368600+4.21%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Re Protocol reUSDe (REUSDE)

The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Sumber

Laman Web Rasmi

Re Protocol reUSDe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Re Protocol reUSDe (REUSDE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Re Protocol reUSDe (REUSDE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Re Protocol reUSDe.

Semak Re Protocol reUSDe ramalan harga sekarang!

REUSDE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Memahami tokenomik Re Protocol reUSDe (REUSDE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REUSDE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Berapakah nilai Re Protocol reUSDe (REUSDE) hari ini?
Harga langsung REUSDE dalam USD ialah 1.24 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REUSDE ke USD?
Harga semasa REUSDE ke USD ialah $ 1.24. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Re Protocol reUSDe?
Had pasaran untuk REUSDE ialah $ 1.30M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REUSDE?
Bekalan edaran REUSDE ialah 1.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REUSDE?
REUSDE mencapai harga ATH sebanyak 1.64 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REUSDE?
REUSDE melihat harga ATL sebanyak 1.045 USD.
Berapakah jumlah dagangan REUSDE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REUSDEialah -- USD.
Adakah REUSDE akan naik lebih tinggi tahun ini?
REUSDE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REUSDEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:54:14 (UTC+8)

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.