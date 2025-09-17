Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 116,021 24J Tinggi $ 118,112 Sepanjang Masa $ 125,298 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +4.54%

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) harga masa nyata ialah $117,816. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7CBBTC didagangkan antara $ 116,021 rendah dan $ 118,112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7CBBTC sepanjang masa ialah $ 125,298, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7CBBTC telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +4.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.12M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M Bekalan Peredaran 9.48 Jumlah Bekalan 9.480786292835194

Had Pasaran semasa Re7 cbBTC ialah $ 1.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7CBBTC ialah 9.48, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.480786292835194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.