Re7 FRAX (RE7FRAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24J Rendah $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24J Tinggi $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Sepanjang Masa $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Harga Terendah $ 0.985762$ 0.985762 $ 0.985762 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Re7 FRAX (RE7FRAX) harga masa nyata ialah $1.024. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7FRAX didagangkan antara $ 1.023 rendah dan $ 1.028 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7FRAX sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.985762.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7FRAX telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 FRAX (RE7FRAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 154.30K$ 154.30K $ 154.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.30K$ 154.30K $ 154.30K Bekalan Peredaran 150.60K 150.60K 150.60K Jumlah Bekalan 150,595.5811455402 150,595.5811455402 150,595.5811455402

Had Pasaran semasa Re7 FRAX ialah $ 154.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7FRAX ialah 150.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 150595.5811455402. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.30K.