Re7 USDC (RE7USDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24J Rendah $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24J Tinggi $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Sepanjang Masa $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 Harga Terendah $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Re7 USDC (RE7USDC) harga masa nyata ialah $1.037. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7USDC didagangkan antara $ 1.036 rendah dan $ 1.038 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7USDC sepanjang masa ialah $ 9.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.006.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7USDC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 USDC (RE7USDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Bekalan Peredaran 4.33K 4.33K 4.33K Jumlah Bekalan 4,334.032183696628 4,334.032183696628 4,334.032183696628

Had Pasaran semasa Re7 USDC ialah $ 4.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7USDC ialah 4.33K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4334.032183696628. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49K.