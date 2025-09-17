Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Rendah $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Sepanjang Masa $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Harga Terendah $ 0.873962$ 0.873962 $ 0.873962 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.50% Perubahan Harga (7D) -0.50%

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) harga masa nyata ialah $1.13. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7USDT didagangkan antara $ 1.12 rendah dan $ 1.14 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7USDT sepanjang masa ialah $ 1.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.873962.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7USDT telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan -0.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 915.02K 915.02K 915.02K Jumlah Bekalan 915,019.9477730073 915,019.9477730073 915,019.9477730073

Had Pasaran semasa Re7 USDT Morpho Vault ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7USDT ialah 915.02K, dengan jumlah bekalan sebanyak 915019.9477730073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.