Tokenomik Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT)
The Re7 USDT Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market USDT yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield USDT markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum.
Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Re7 USDT Morpho Vault (RE7USDT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RE7USDT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RE7USDT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RE7USDT, terokai RE7USDT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.