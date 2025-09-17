Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 116,365 $ 116,365 $ 116,365 24J Rendah $ 118,374 $ 118,374 $ 118,374 24J Tinggi 24J Rendah $ 116,365$ 116,365 $ 116,365 24J Tinggi $ 118,374$ 118,374 $ 118,374 Sepanjang Masa $ 125,394$ 125,394 $ 125,394 Harga Terendah $ 75,352$ 75,352 $ 75,352 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +1.43% Perubahan Harga (7D) +5.12% Perubahan Harga (7D) +5.12%

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) harga masa nyata ialah $118,163. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7WBTC didagangkan antara $ 116,365 rendah dan $ 118,374 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7WBTC sepanjang masa ialah $ 125,394, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 75,352.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7WBTC telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +1.43% dalam 24 jam dan +5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Bekalan Peredaran 38.00 38.00 38.00 Jumlah Bekalan 38.0 38.0 38.0

Had Pasaran semasa Re7 WBTC Morpho Vault ialah $ 4.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7WBTC ialah 38.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 38.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.49M.