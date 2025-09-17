Re7 WETH (RE7WETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,583.18 $ 4,583.18 $ 4,583.18 24J Rendah $ 4,683.55 $ 4,683.55 $ 4,683.55 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,583.18$ 4,583.18 $ 4,583.18 24J Tinggi $ 4,683.55$ 4,683.55 $ 4,683.55 Sepanjang Masa $ 5,113.42$ 5,113.42 $ 5,113.42 Harga Terendah $ 1,432.94$ 1,432.94 $ 1,432.94 Perubahan Harga (1J) +0.11% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +5.37% Perubahan Harga (7D) +5.37%

Re7 WETH (RE7WETH) harga masa nyata ialah $4,666.51. Sepanjang 24 jam yang lalu, RE7WETH didagangkan antara $ 4,583.18 rendah dan $ 4,683.55 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RE7WETH sepanjang masa ialah $ 5,113.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,432.94.

Dari segi prestasi jangka pendek, RE7WETH telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +5.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Re7 WETH (RE7WETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.36M$ 11.36M $ 11.36M Bekalan Peredaran 2.43K 2.43K 2.43K Jumlah Bekalan 2,434.0 2,434.0 2,434.0

Had Pasaran semasa Re7 WETH ialah $ 11.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RE7WETH ialah 2.43K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2434.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.36M.