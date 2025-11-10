ReachX Mainnet Harga Hari Ini

Harga langsung ReachX Mainnet (RX) hari ini ialah $ 0.01547096, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RX kepada USD penukaran adalah $ 0.01547096 setiap RX.

ReachX Mainnet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,735,479, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M RX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02014509, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01326584.

Dalam prestasi jangka pendek, RX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ReachX Mainnet (RX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

