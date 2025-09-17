ReadyAI (SN33) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 24J Rendah $ 4.67 $ 4.67 $ 4.67 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 24J Tinggi $ 4.67$ 4.67 $ 4.67 Sepanjang Masa $ 12.67$ 12.67 $ 12.67 Harga Terendah $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +6.55% Perubahan Harga (7D) +1.18% Perubahan Harga (7D) +1.18%

ReadyAI (SN33) harga masa nyata ialah $4.58. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN33 didagangkan antara $ 4.24 rendah dan $ 4.67 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN33 sepanjang masa ialah $ 12.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.14.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN33 telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +6.55% dalam 24 jam dan +1.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ReadyAI (SN33) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.12M$ 11.12M $ 11.12M Bekalan Peredaran 2.43M 2.43M 2.43M Jumlah Bekalan 2,427,487.400098928 2,427,487.400098928 2,427,487.400098928

Had Pasaran semasa ReadyAI ialah $ 11.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN33 ialah 2.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2427487.400098928. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.12M.