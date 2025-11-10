REAL ESMATE by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) hari ini ialah --, dengan 2.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EMATE kepada USD penukaran adalah -- setiap EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 79,470, dengan bekalan edaran sebanyak 700.82M EMATE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EMATE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, EMATE dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -23.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.47K$ 79.47K $ 79.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.40K$ 113.40K $ 113.40K Bekalan Peredaran 700.82M 700.82M 700.82M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa REAL ESMATE by Virtuals ialah $ 79.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EMATE ialah 700.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.40K.