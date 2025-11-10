BursaDEX+
Harga Real Estate Crypto Crowfunding langsung hari ini ialah 0.00066371 USD.RECC modal pasaran ialah 578,702 USD. Jejaki masa nyata RECC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai RECC

Maklumat Harga RECC

Apakah RECC

Laman Web Rasmi RECC

Tokenomik RECC

Ramalan Harga RECC

Real Estate Crypto Crowfunding Logo

Real Estate Crypto Crowfunding Harga (RECC)

Tidak tersenarai

$0.00066371
+0.90%1D
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:06:25 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding Harga Hari Ini

Harga langsung Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) hari ini ialah $ 0.00066371, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RECC kepada USD penukaran adalah $ 0.00066371 setiap RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 578,702, dengan bekalan edaran sebanyak 872.02M RECC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RECC didagangkan antara $ 0.00062793 (rendah) dan $ 0.00068312 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00367015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025128.

Dalam prestasi jangka pendek, RECC dipindahkan +0.37% dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Maklumat Pasaran

$ 578.70K
--
$ 645.07K
872.02M
972,018,928.1207106
Had Pasaran semasa Real Estate Crypto Crowfunding ialah $ 578.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RECC ialah 872.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972018928.1207106. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 645.07K.

Real Estate Crypto Crowfunding Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00062793
24J Rendah
$ 0.00068312
24J Tinggi

$ 0.00062793
$ 0.00068312
$ 0.00367015
$ 0.00025128
+0.37%

+0.95%

+0.71%

+0.71%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Real Estate Crypto Crowfunding kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Real Estate Crypto Crowfunding kepada USD adalah $ -0.0004713311.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Real Estate Crypto Crowfunding kepada USD adalah $ -0.0004440418.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Real Estate Crypto Crowfunding kepada USD adalah $ +0.00024547694779701045.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.95%
30 Hari$ -0.0004713311-71.01%
60 Hari$ -0.0004440418-66.90%
90 Hari$ +0.00024547694779701045+58.69%

Ramalan Harga untuk Real Estate Crypto Crowfunding

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran RECC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Real Estate Crypto Crowfunding berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Real Estate Crypto Crowfunding yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk RECC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Real Estate Crypto Crowfunding Ramalan Harga.

Apakah itu Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Real Estate Crypto Crowfunding

Berapakah nilai 1 Real Estate Crypto Crowfunding pada tahun 2030?
Jika Real Estate Crypto Crowfunding berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Real Estate Crypto Crowfunding berpotensi dan jangkaan ROI.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.