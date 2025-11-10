Real Estate Crypto Crowfunding Harga Hari Ini

Harga langsung Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) hari ini ialah $ 0.00066371, dengan 0.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RECC kepada USD penukaran adalah $ 0.00066371 setiap RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 578,702, dengan bekalan edaran sebanyak 872.02M RECC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RECC didagangkan antara $ 0.00062793 (rendah) dan $ 0.00068312 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00367015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025128.

Dalam prestasi jangka pendek, RECC dipindahkan +0.37% dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 578.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 645.07K Bekalan Peredaran 872.02M Jumlah Bekalan 972,018,928.1207106

Had Pasaran semasa Real Estate Crypto Crowfunding ialah $ 578.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RECC ialah 872.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972018928.1207106. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 645.07K.