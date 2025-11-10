BursaDEX+
Harga Real GEM Token langsung hari ini ialah 11.21 USD.GEM modal pasaran ialah 2,525,254 USD. Jejaki masa nyata GEM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Real GEM Token langsung hari ini ialah 11.21 USD.GEM modal pasaran ialah 2,525,254 USD. Jejaki masa nyata GEM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GEM

Maklumat Harga GEM

Apakah GEM

Laman Web Rasmi GEM

Tokenomik GEM

Ramalan Harga GEM

Real GEM Token Logo

Real GEM Token Harga (GEM)

Tidak tersenarai

1 GEM ke USD Harga Langsung:

$11.21
0.00%1D
USD
Real GEM Token (GEM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:17:08 (UTC+8)

Real GEM Token Harga Hari Ini

Harga langsung Real GEM Token (GEM) hari ini ialah $ 11.21, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEM kepada USD penukaran adalah $ 11.21 setiap GEM.

Real GEM Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,525,254, dengan bekalan edaran sebanyak 225.34K GEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 12.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.97.

Dalam prestasi jangka pendek, GEM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Real GEM Token (GEM) Maklumat Pasaran

$ 2.53M
--
$ 2.53M
225.34K
225,338.0846632096
Had Pasaran semasa Real GEM Token ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEM ialah 225.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 225338.0846632096. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.

Real GEM Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 12.24
$ 9.97
--

--

0.00%

0.00%

Real GEM Token (GEM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Real GEM Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Real GEM Token kepada USD adalah $ -0.4013673240.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Real GEM Token kepada USD adalah $ -0.1078099330.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Real GEM Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.4013673240-3.58%
60 Hari$ -0.1078099330-0.96%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Real GEM Token

Real GEM Token (GEM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GEM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Real GEM Token (GEM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Real GEM Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Real GEM Token (GEM) Sumber

Laman Web Rasmi

Real GEM Token (GEM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

