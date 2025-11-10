Real GEM Token Harga Hari Ini

Harga langsung Real GEM Token (GEM) hari ini ialah $ 11.21, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEM kepada USD penukaran adalah $ 11.21 setiap GEM.

Real GEM Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,525,254, dengan bekalan edaran sebanyak 225.34K GEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 12.24, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.97.

Dalam prestasi jangka pendek, GEM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Real GEM Token (GEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 225.34K 225.34K 225.34K Jumlah Bekalan 225,338.0846632096 225,338.0846632096 225,338.0846632096

Had Pasaran semasa Real GEM Token ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEM ialah 225.34K, dengan jumlah bekalan sebanyak 225338.0846632096. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.