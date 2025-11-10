Tokenomik Real GEM Token (GEM)

Lihat cerapan utama tentang Real GEM Token (GEM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:15:11 (UTC+8)
USD

Real GEM Token (GEM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Real GEM Token (GEM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M
Jumlah Bekalan:
$ 225.34K
$ 225.34K$ 225.34K
Bekalan Edaran:
$ 225.34K
$ 225.34K$ 225.34K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 2.53M
$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 12.24
$ 12.24
$ 12.24$ 12.24
Terendah Sepanjang Masa: $ 9.97
$ 9.97
$ 9.97$ 9.97
Harga Semasa:
$ 11.21
$ 11.21$ 11.21

Real GEM Token (GEM) Maklumat

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Laman Web Rasmi:
https://goldenasset.org/swap

Tokenomik Real GEM Token (GEM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Real GEM Token (GEM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GEM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GEM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GEM, terokai GEM harga langsung token!

GEM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GEM? Halaman ramalan harga GEM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

