Real MXN (MXNE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.054347 $ 0.054347 $ 0.054347 24J Rendah $ 0.054776 $ 0.054776 $ 0.054776 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.054347$ 0.054347 $ 0.054347 24J Tinggi $ 0.054776$ 0.054776 $ 0.054776 Sepanjang Masa $ 0.067991$ 0.067991 $ 0.067991 Harga Terendah $ 0.02496541$ 0.02496541 $ 0.02496541 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.41% Perubahan Harga (7D) +1.92% Perubahan Harga (7D) +1.92%

Real MXN (MXNE) harga masa nyata ialah $0.054641. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXNE didagangkan antara $ 0.054347 rendah dan $ 0.054776 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXNE sepanjang masa ialah $ 0.067991, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02496541.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXNE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.41% dalam 24 jam dan +1.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Real MXN (MXNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.08K$ 78.08K $ 78.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.08K$ 78.08K $ 78.08K Bekalan Peredaran 1.43M 1.43M 1.43M Jumlah Bekalan 1,428,994.67 1,428,994.67 1,428,994.67

Had Pasaran semasa Real MXN ialah $ 78.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXNE ialah 1.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1428994.67. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.08K.