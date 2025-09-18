Real Sociedad Fan Token (RSO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 10.37$ 10.37 $ 10.37 Harga Terendah $ 0.03188724$ 0.03188724 $ 0.03188724 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -35.16% Perubahan Harga (7D) -35.16%

Real Sociedad Fan Token (RSO) harga masa nyata ialah $0.03189043. Sepanjang 24 jam yang lalu, RSO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RSO sepanjang masa ialah $ 10.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03188724.

Dari segi prestasi jangka pendek, RSO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -35.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Real Sociedad Fan Token (RSO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 318.90K$ 318.90K $ 318.90K Bekalan Peredaran 1.05M 1.05M 1.05M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Real Sociedad Fan Token ialah $ 33.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RSO ialah 1.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 318.90K.