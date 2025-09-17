Apakah itu RealFevr (FEVR)

RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RealFevr (FEVR) Berapakah nilai RealFevr (FEVR) hari ini? Harga langsung FEVR dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FEVR ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FEVR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran RealFevr? Had pasaran untuk FEVR ialah $ 48.89K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FEVR? Bekalan edaran FEVR ialah 13.03B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FEVR? FEVR mencapai harga ATH sebanyak 0.01544109 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FEVR? FEVR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FEVR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FEVRialah -- USD . Adakah FEVR akan naik lebih tinggi tahun ini? FEVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FEVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

