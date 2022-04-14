Tokenomik RealFevr (FEVR)
RealFevr (FEVR) Maklumat
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage.
RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars:
💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace
🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game.
📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing!
$FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products.
What's coming in the near future:
- FEVR Battle Arena Game
- Marketplace Challenges & Achievements
- Public User Profiles & Leaderboards
- Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)
- NFT Bidding and User Notifications
- Experience (LVL) System in-game and in-marketplace
- NFT Fusion (By burning NFTs)
- New Litepaper
- New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)
- New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)
- Blockchain integration into Fantasy Leagues
- New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)
- Mass Marketing
RealFevr (FEVR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RealFevr (FEVR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik RealFevr (FEVR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik RealFevr (FEVR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FEVR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FEVR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FEVR, terokai FEVR harga langsung token!
FEVR Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju FEVR? Halaman ramalan harga FEVR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.