Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Realis Worlds (REALIS) Berapakah nilai Realis Worlds (REALIS) hari ini? Harga langsung REALIS dalam USD ialah 0.00126846 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa REALIS ke USD? $ 0.00126846 . Lihat Harga semasa REALIS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Realis Worlds? Had pasaran untuk REALIS ialah $ 1.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran REALIS? Bekalan edaran REALIS ialah 954.89M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REALIS? REALIS mencapai harga ATH sebanyak 0.04736015 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REALIS? REALIS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan REALIS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REALISialah -- USD . Adakah REALIS akan naik lebih tinggi tahun ini? REALIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REALISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

