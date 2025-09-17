Realm (REALM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +7.97% Perubahan Harga (7D) +19.11% Perubahan Harga (7D) +19.11%

Realm (REALM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, REALM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REALM sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, REALM telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +7.97% dalam 24 jam dan +19.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Realm (REALM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.90K$ 130.90K $ 130.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 134.08K$ 134.08K $ 134.08K Bekalan Peredaran 976.27M 976.27M 976.27M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Realm ialah $ 130.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REALM ialah 976.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.08K.