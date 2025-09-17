RealToken Ecosystem Governance (REG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.165434 24J Tinggi $ 0.173386 Sepanjang Masa $ 1.99 Harga Terendah $ 0.140432 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +4.46% Perubahan Harga (7D) -0.09%

RealToken Ecosystem Governance (REG) harga masa nyata ialah $0.173022. Sepanjang 24 jam yang lalu, REG didagangkan antara $ 0.165434 rendah dan $ 0.173386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REG sepanjang masa ialah $ 1.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.140432.

Dari segi prestasi jangka pendek, REG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +4.46% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.66M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.78M Bekalan Peredaran 73.17M Jumlah Bekalan 501,569,510.0976708

Had Pasaran semasa RealToken Ecosystem Governance ialah $ 12.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REG ialah 73.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 501569510.0976708. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.78M.