RealToken Ecosystem Governance Logo

RealToken Ecosystem Governance Harga (REG)

Tidak tersenarai

1 REG ke USD Harga Langsung:

$0.173022
$0.173022$0.173022
+4.40%1D
USD
RealToken Ecosystem Governance (REG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:07:37 (UTC+8)

RealToken Ecosystem Governance (REG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.165434
$ 0.165434$ 0.165434
24J Rendah
$ 0.173386
$ 0.173386$ 0.173386
24J Tinggi

$ 0.165434
$ 0.165434$ 0.165434

$ 0.173386
$ 0.173386$ 0.173386

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 0.140432
$ 0.140432$ 0.140432

--

+4.46%

-0.09%

-0.09%

RealToken Ecosystem Governance (REG) harga masa nyata ialah $0.173022. Sepanjang 24 jam yang lalu, REG didagangkan antara $ 0.165434 rendah dan $ 0.173386 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REG sepanjang masa ialah $ 1.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.140432.

Dari segi prestasi jangka pendek, REG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +4.46% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Maklumat Pasaran

$ 12.66M
$ 12.66M$ 12.66M

--
----

$ 86.78M
$ 86.78M$ 86.78M

73.17M
73.17M 73.17M

501,569,510.0976708
501,569,510.0976708 501,569,510.0976708

Had Pasaran semasa RealToken Ecosystem Governance ialah $ 12.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REG ialah 73.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 501569510.0976708. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.78M.

RealToken Ecosystem Governance (REG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga RealToken Ecosystem Governance kepada USD adalah $ +0.00739346.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga RealToken Ecosystem Governance kepada USD adalah $ +0.0302044159.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga RealToken Ecosystem Governance kepada USD adalah $ -0.0202523635.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga RealToken Ecosystem Governance kepada USD adalah $ -0.1416399820673516.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00739346+4.46%
30 Hari$ +0.0302044159+17.46%
60 Hari$ -0.0202523635-11.70%
90 Hari$ -0.1416399820673516-45.01%

Apakah itu RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

RealToken Ecosystem Governance (REG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

RealToken Ecosystem Governance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai RealToken Ecosystem Governance (REG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset RealToken Ecosystem Governance (REG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk RealToken Ecosystem Governance.

Semak RealToken Ecosystem Governance ramalan harga sekarang!

REG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik RealToken Ecosystem Governance (REG)

Memahami tokenomik RealToken Ecosystem Governance (REG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token REG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai RealToken Ecosystem Governance (REG)

Berapakah nilai RealToken Ecosystem Governance (REG) hari ini?
Harga langsung REG dalam USD ialah 0.173022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa REG ke USD?
Harga semasa REG ke USD ialah $ 0.173022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran RealToken Ecosystem Governance?
Had pasaran untuk REG ialah $ 12.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran REG?
Bekalan edaran REG ialah 73.17M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) REG?
REG mencapai harga ATH sebanyak 1.99 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa REG?
REG melihat harga ATL sebanyak 0.140432 USD.
Berapakah jumlah dagangan REG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk REGialah -- USD.
Adakah REG akan naik lebih tinggi tahun ini?
REG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak REGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

