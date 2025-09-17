RealWorldWeed (RWW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) -3.56% Perubahan Harga (7D) +65.67% Perubahan Harga (7D) +65.67%

RealWorldWeed (RWW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RWW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RWW sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RWW telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, -3.56% dalam 24 jam dan +65.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RealWorldWeed (RWW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 162.47K$ 162.47K $ 162.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 162.47K$ 162.47K $ 162.47K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,954,723.933648 999,954,723.933648 999,954,723.933648

Had Pasaran semasa RealWorldWeed ialah $ 162.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RWW ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999954723.933648. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 162.47K.