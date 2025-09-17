Apakah itu Rebel Bots (RBLS)

RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Rebel Bots (RBLS) Sumber Laman Web Rasmi

Rebel Bots Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Rebel Bots (RBLS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Rebel Bots (RBLS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rebel Bots.

Semak Rebel Bots ramalan harga sekarang!

RBLS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Rebel Bots (RBLS)

Memahami tokenomik Rebel Bots (RBLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token RBLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Rebel Bots (RBLS) Berapakah nilai Rebel Bots (RBLS) hari ini? Harga langsung RBLS dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa RBLS ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa RBLS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Rebel Bots? Had pasaran untuk RBLS ialah $ 94.07K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran RBLS? Bekalan edaran RBLS ialah 285.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) RBLS? RBLS mencapai harga ATH sebanyak 2.73 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa RBLS? RBLS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan RBLS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk RBLSialah -- USD . Adakah RBLS akan naik lebih tinggi tahun ini? RBLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak RBLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Rebel Bots (RBLS) Kemas Kini Industri Penting