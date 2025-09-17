Rebel by Virtuals (REBELZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001688 24J Tinggi $ 0.00001826 Sepanjang Masa $ 0.00395959 Harga Terendah $ 0.00000575 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +4.08% Perubahan Harga (7D) -6.37%

Rebel by Virtuals (REBELZ) harga masa nyata ialah $0.00001778. Sepanjang 24 jam yang lalu, REBELZ didagangkan antara $ 0.00001688 rendah dan $ 0.00001826 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REBELZ sepanjang masa ialah $ 0.00395959, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000575.

Dari segi prestasi jangka pendek, REBELZ telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +4.08% dalam 24 jam dan -6.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Rebel by Virtuals (REBELZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.79K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Rebel by Virtuals ialah $ 17.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REBELZ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.79K.