Reboot (GG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00147945 $ 0.00147945 $ 0.00147945 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00147945$ 0.00147945 $ 0.00147945 Sepanjang Masa $ 0.720782$ 0.720782 $ 0.720782 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) -45.66% Perubahan Harga (7D) -35.62% Perubahan Harga (7D) -35.62%

Reboot (GG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00147945 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GG sepanjang masa ialah $ 0.720782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GG telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -45.66% dalam 24 jam dan -35.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reboot (GG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.76K$ 131.76K $ 131.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 800.76K$ 800.76K $ 800.76K Bekalan Peredaran 164.55M 164.55M 164.55M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Reboot ialah $ 131.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GG ialah 164.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 800.76K.