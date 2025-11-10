Recon Labs Harga Hari Ini

Harga langsung Recon Labs (RECON) hari ini ialah --, dengan 43.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RECON kepada USD penukaran adalah -- setiap RECON.

Recon Labs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 201,196, dengan bekalan edaran sebanyak 999.53M RECON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RECON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RECON dipindahkan -7.52% dalam sejam terakhir dan -30.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Recon Labs (RECON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 201.20K$ 201.20K $ 201.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.20K$ 201.20K $ 201.20K Bekalan Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Jumlah Bekalan 999,525,654.0577 999,525,654.0577 999,525,654.0577

Had Pasaran semasa Recon Labs ialah $ 201.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RECON ialah 999.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999525654.0577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.20K.