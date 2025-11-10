Recon Raccoon Harga Hari Ini

Harga langsung Recon Raccoon (RCON) hari ini ialah --, dengan 4.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RCON kepada USD penukaran adalah -- setiap RCON.

Recon Raccoon kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,937, dengan bekalan edaran sebanyak 653.97M RCON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RCON didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, RCON dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan -20.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Recon Raccoon (RCON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.94K$ 88.94K $ 88.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.96K$ 135.96K $ 135.96K Bekalan Peredaran 653.97M 653.97M 653.97M Jumlah Bekalan 999,741,112.563841 999,741,112.563841 999,741,112.563841

Had Pasaran semasa Recon Raccoon ialah $ 88.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RCON ialah 653.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999741112.563841. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.96K.