Tokenomik Recon Raccoon (RCON)
Recon Raccoon (RCON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Recon Raccoon (RCON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Recon Raccoon (RCON) Maklumat
A community-driven memecoin created to protect and empower crypto users, CTOs, and low-marketcap gems. Our ecosystem features weekly crypto talks/hosting services, a “Most Wanted" scam tracker, and a "Portfolio" with partnered projects. We help others succeed through long-term partnerships and services.
Weekly Hosting: a weekly hosting service where the team and community come together to talk about crypto and project updates. We will invite guests from rugged projects who want to talk/share insight, invite CTO/low market cap projects to come speak about what they are doing, and give dedicated time for partnered projects to speak on updates for our listeners.
Portfolio: a webpage designated to embrace CTOs or smaller cap projects with an established following. Partnered projects commit to a discussed rate to help fuel growth of the RCON token and their own, through a structured revenue distribution model (detailed below). Tokens will be held as long as the partnered project remains active. 12.5% buys RCON coin and burns 12.5% sent to RCON marketing wallet 12.5% used for LP/Pairing [RCON and partnered token] on ORCA 12.5% dedicated to community outreach 50% buys and holds initial value of partnered token
Most Wanted: a webpage designated to expose chronic offenders / scammers / ruggers. Our project can help those navigate the cryptocurrency space safely.
Tokenomik Recon Raccoon (RCON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Recon Raccoon (RCON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RCON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RCON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RCON, terokai RCON harga langsung token!
RCON Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RCON? Halaman ramalan harga RCON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
