Record Nexus (RECORD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00106868 $ 0.00106868 $ 0.00106868 24J Rendah $ 0.00114591 $ 0.00114591 $ 0.00114591 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00106868$ 0.00106868 $ 0.00106868 24J Tinggi $ 0.00114591$ 0.00114591 $ 0.00114591 Sepanjang Masa $ 0.03335107$ 0.03335107 $ 0.03335107 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -4.17% Perubahan Harga (7D) -9.49% Perubahan Harga (7D) -9.49%

Record Nexus (RECORD) harga masa nyata ialah $0.00107507. Sepanjang 24 jam yang lalu, RECORD didagangkan antara $ 0.00106868 rendah dan $ 0.00114591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RECORD sepanjang masa ialah $ 0.03335107, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RECORD telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -4.17% dalam 24 jam dan -9.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Record Nexus (RECORD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 506.38K$ 506.38K $ 506.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 471.51M 471.51M 471.51M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Record Nexus ialah $ 506.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RECORD ialah 471.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.