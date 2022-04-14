Tokenomik RecTime (RTIME)
RecTime (RTIME) Maklumat
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
RecTime (RTIME) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk RecTime (RTIME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik RecTime (RTIME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik RecTime (RTIME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token RTIME yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token RTIME yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik RTIME, terokai RTIME harga langsung token!
RTIME Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju RTIME? Halaman ramalan harga RTIME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.