Red Genesis ($R3D) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0077114$ 0.0077114 $ 0.0077114 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) -12.13% Perubahan Harga (7D) -12.13%

Red Genesis ($R3D) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $R3D didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $R3D sepanjang masa ialah $ 0.0077114, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $R3D telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -12.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Red Genesis ($R3D) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K Bekalan Peredaran 985.89M 985.89M 985.89M Jumlah Bekalan 999,472,571.313633 999,472,571.313633 999,472,571.313633

Had Pasaran semasa Red Genesis ialah $ 18.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $R3D ialah 985.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999472571.313633. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.17K.