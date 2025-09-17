Apakah itu Red Kite (PKF)

What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Red Kite (PKF) Berapakah nilai Red Kite (PKF) hari ini? Harga langsung PKF dalam USD ialah 0.00854001 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PKF ke USD? $ 0.00854001 . Lihat Harga semasa PKF ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Red Kite? Had pasaran untuk PKF ialah $ 1.22M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PKF? Bekalan edaran PKF ialah 142.41M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PKF? PKF mencapai harga ATH sebanyak 2.91 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PKF? PKF melihat harga ATL sebanyak 0.00375469 USD . Berapakah jumlah dagangan PKF? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PKFialah -- USD . Adakah PKF akan naik lebih tinggi tahun ini? PKF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PKFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

