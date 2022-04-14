Tokenomik Red Kite (PKF)
Red Kite (PKF) Maklumat
What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes:
A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team.
The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India.
Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital.
Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures.
What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1.
Token Utility:
Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services
Red Kite (PKF) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Red Kite (PKF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Red Kite (PKF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Red Kite (PKF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PKF yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PKF yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PKF, terokai PKF harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.