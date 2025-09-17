Red Pepe (RPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00457674 $ 0.00457674 $ 0.00457674 24J Rendah $ 0.00509105 $ 0.00509105 $ 0.00509105 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00457674$ 0.00457674 $ 0.00457674 24J Tinggi $ 0.00509105$ 0.00509105 $ 0.00509105 Sepanjang Masa $ 0.00723316$ 0.00723316 $ 0.00723316 Harga Terendah $ 0.0012847$ 0.0012847 $ 0.0012847 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) -8.64% Perubahan Harga (7D) -12.89% Perubahan Harga (7D) -12.89%

Red Pepe (RPEPE) harga masa nyata ialah $0.0046511. Sepanjang 24 jam yang lalu, RPEPE didagangkan antara $ 0.00457674 rendah dan $ 0.00509105 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RPEPE sepanjang masa ialah $ 0.00723316, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0012847.

Dari segi prestasi jangka pendek, RPEPE telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -8.64% dalam 24 jam dan -12.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Red Pepe (RPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 262.01K$ 262.01K $ 262.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 322.88K$ 322.88K $ 322.88K Bekalan Peredaran 56.33M 56.33M 56.33M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa Red Pepe ialah $ 262.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RPEPE ialah 56.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 322.88K.