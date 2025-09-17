Red Siberian Husky (KOVU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002424 $ 0.00002424 $ 0.00002424 24J Rendah $ 0.00002524 $ 0.00002524 $ 0.00002524 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002424$ 0.00002424 $ 0.00002424 24J Tinggi $ 0.00002524$ 0.00002524 $ 0.00002524 Sepanjang Masa $ 0.00651786$ 0.00651786 $ 0.00651786 Harga Terendah $ 0.00001652$ 0.00001652 $ 0.00001652 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) -0.12% Perubahan Harga (7D) +7.46% Perubahan Harga (7D) +7.46%

Red Siberian Husky (KOVU) harga masa nyata ialah $0.00002452. Sepanjang 24 jam yang lalu, KOVU didagangkan antara $ 0.00002424 rendah dan $ 0.00002524 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KOVU sepanjang masa ialah $ 0.00651786, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001652.

Dari segi prestasi jangka pendek, KOVU telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +7.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Red Siberian Husky (KOVU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Bekalan Peredaran 999.16M 999.16M 999.16M Jumlah Bekalan 999,161,129.143313 999,161,129.143313 999,161,129.143313

Had Pasaran semasa Red Siberian Husky ialah $ 24.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KOVU ialah 999.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999161129.143313. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.50K.