Tokenomik Red Siberian Husky (KOVU)

Lihat cerapan utama tentang Red Siberian Husky (KOVU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Red Siberian Husky (KOVU) Maklumat

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

Laman Web Rasmi:
https://www.kovucoin.com/

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Red Siberian Husky (KOVU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.16M
Bekalan Edaran:
$ 999.16M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 23.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00651786
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Red Siberian Husky (KOVU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Red Siberian Husky (KOVU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KOVU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KOVU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KOVU, terokai KOVU harga langsung token!

