Redacted Terminal (███) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02889761$ 0.02889761 $ 0.02889761 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -2.76% Perubahan Harga (7D) -14.26% Perubahan Harga (7D) -14.26%

Redacted Terminal (███) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ███ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ███ sepanjang masa ialah $ 0.02889761, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ███ telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -2.76% dalam 24 jam dan -14.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Redacted Terminal (███) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,099,880,941.370453 1,099,880,941.370453 1,099,880,941.370453

Had Pasaran semasa Redacted Terminal ialah $ 77.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ███ ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099880941.370453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.77K.