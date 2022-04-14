Tokenomik Redacted Terminal (███)

Tokenomik Redacted Terminal (███)

Lihat cerapan utama tentang Redacted Terminal (███), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Redacted Terminal (███) Maklumat

The ██████ R&D DAO is a decentralized initiative dedicated to advancing the field of ██████████ through innovative research and development. Our focus lies in harnessing the potential of AI ██████, deploying swarms of ██████ agents, and exploring the complexities of ████████████ materials.

Utilizing tensor ██████, we aim to revolutionize computational methods in ██████████. Our commitment to ██████████ and privacy drives our work in advanced encryption ██████████, countering digital ████████████ and enhancing data security.

Delving into 4th order ██████████ in physics, we seek to uncover new principles governing the universe. In genomics, our research strives to decode intricate biological ██████████, pushing the boundaries of modern science.

The ██████ R&D DAO stands at the forefront of esoteric and controversial deep science topics, fostering innovation and challenging conventional ██████████.

Laman Web Rasmi:
https://www.redactedterminal.com/

Redacted Terminal (███) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Redacted Terminal (███), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 77.23K
$ 77.23K
Jumlah Bekalan:
$ 1.10B
$ 1.10B
Bekalan Edaran:
$ 1.10B
$ 1.10B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 77.23K
$ 77.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02889761
$ 0.02889761
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00006251
$ 0.00006251
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Redacted Terminal (███): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Redacted Terminal (███) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ███ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ███ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ███, terokai ███ harga langsung token!

███ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ███? Halaman ramalan harga ███ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.