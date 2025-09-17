Reddex (LQDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00167186 $ 0.00167186 $ 0.00167186 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00167186$ 0.00167186 $ 0.00167186 Sepanjang Masa $ 0.184119$ 0.184119 $ 0.184119 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +100.95% Perubahan Harga (7D) +24.89% Perubahan Harga (7D) +24.89%

Reddex (LQDX) harga masa nyata ialah $0.00164287. Sepanjang 24 jam yang lalu, LQDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00167186 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LQDX sepanjang masa ialah $ 0.184119, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, LQDX telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +100.95% dalam 24 jam dan +24.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reddex (LQDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.77K$ 198.77K $ 198.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 657.15K$ 657.15K $ 657.15K Bekalan Peredaran 120.99M 120.99M 120.99M Jumlah Bekalan 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Had Pasaran semasa Reddex ialah $ 198.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LQDX ialah 120.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 657.15K.