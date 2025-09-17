Apakah itu Redemption Of Pets (ROP)

ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Redemption Of Pets (ROP) Berapakah nilai Redemption Of Pets (ROP) hari ini? Harga langsung ROP dalam USD ialah 0.053948 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ROP ke USD? $ 0.053948 . Lihat Harga semasa ROP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Redemption Of Pets? Had pasaran untuk ROP ialah $ 53.95K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ROP? Bekalan edaran ROP ialah 1.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROP? ROP mencapai harga ATH sebanyak 0.907255 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROP? ROP melihat harga ATL sebanyak 0.03400078 USD . Berapakah jumlah dagangan ROP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROPialah -- USD . Adakah ROP akan naik lebih tinggi tahun ini? ROP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

