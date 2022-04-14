Tokenomik Redemption Of Pets (ROP)
Redemption Of Pets (ROP) Maklumat
ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals.
Redemption Of Pets (ROP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Redemption Of Pets (ROP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Redemption Of Pets (ROP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Redemption Of Pets (ROP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token ROP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token ROP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik ROP, terokai ROP harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.