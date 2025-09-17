RedHive (HIV3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01788068$ 0.01788068 $ 0.01788068 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.60% Perubahan Harga (7D) +7.60%

RedHive (HIV3) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HIV3 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HIV3 sepanjang masa ialah $ 0.01788068, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HIV3 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RedHive (HIV3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.81K$ 45.81K $ 45.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.81K$ 45.81K $ 45.81K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa RedHive ialah $ 45.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HIV3 ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.81K.