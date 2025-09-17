RedTeam (SN61) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.784773 $ 0.784773 $ 0.784773 24J Rendah $ 0.817799 $ 0.817799 $ 0.817799 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.784773$ 0.784773 $ 0.784773 24J Tinggi $ 0.817799$ 0.817799 $ 0.817799 Sepanjang Masa $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 Harga Terendah $ 0.723508$ 0.723508 $ 0.723508 Perubahan Harga (1J) -1.49% Perubahan Harga (1D) -0.38% Perubahan Harga (7D) -3.08% Perubahan Harga (7D) -3.08%

RedTeam (SN61) harga masa nyata ialah $0.793014. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN61 didagangkan antara $ 0.784773 rendah dan $ 0.817799 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN61 sepanjang masa ialah $ 2.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.723508.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN61 telah berubah sebanyak -1.49% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan -3.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

RedTeam (SN61) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Bekalan Peredaran 2.39M 2.39M 2.39M Jumlah Bekalan 2,386,933.815851809 2,386,933.815851809 2,386,933.815851809

Had Pasaran semasa RedTeam ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN61 ialah 2.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2386933.815851809. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.