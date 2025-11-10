REECOIN Harga Hari Ini

Harga langsung REECOIN (REE) hari ini ialah $ 0.01023731, dengan 1.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REE kepada USD penukaran adalah $ 0.01023731 setiap REE.

REECOIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,101,149, dengan bekalan edaran sebanyak 498.29M REE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REE didagangkan antara $ 0.00899844 (rendah) dan $ 0.01035657 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0247983, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00319656.

Dalam prestasi jangka pendek, REE dipindahkan +2.91% dalam sejam terakhir dan +49.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

REECOIN (REE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Bekalan Peredaran 498.29M 498.29M 498.29M Jumlah Bekalan 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

Had Pasaran semasa REECOIN ialah $ 5.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REE ialah 498.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 498290000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.10M.