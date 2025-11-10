Ref Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Ref Finance (REF) hari ini ialah $ 0.118726, dengan 4.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa REF kepada USD penukaran adalah $ 0.118726 setiap REF.

Ref Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,406,865, dengan bekalan edaran sebanyak 95.97M REF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, REF didagangkan antara $ 0.108764 (rendah) dan $ 0.123904 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04128611.

Dalam prestasi jangka pendek, REF dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan +28.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ref Finance (REF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.89M$ 11.89M $ 11.89M Bekalan Peredaran 95.97M 95.97M 95.97M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Ref Finance ialah $ 11.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REF ialah 95.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.89M.