Reflect Harga Hari Ini

Harga langsung Reflect (RFL) hari ini ialah $ 0.0446944, dengan 28.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RFL kepada USD penukaran adalah $ 0.0446944 setiap RFL.

Reflect kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 623,275, dengan bekalan edaran sebanyak 13.94M RFL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RFL didagangkan antara $ 0.03476064 (rendah) dan $ 0.050503 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.58, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01573464.

Dalam prestasi jangka pendek, RFL dipindahkan -0.79% dalam sejam terakhir dan +2.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Reflect (RFL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 623.28K$ 623.28K $ 623.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 13.94M 13.94M 13.94M Jumlah Bekalan 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Reflect ialah $ 623.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RFL ialah 13.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.