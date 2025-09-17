Reflections of Dissonance AI (AIKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01509709$ 0.01509709 $ 0.01509709 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +3.32% Perubahan Harga (7D) +3.32%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIKA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIKA sepanjang masa ialah $ 0.01509709, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIKA telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Bekalan Peredaran 988.85M 988.85M 988.85M Jumlah Bekalan 988,854,417.134956 988,854,417.134956 988,854,417.134956

Had Pasaran semasa Reflections of Dissonance AI ialah $ 52.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKA ialah 988.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988854417.134956. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.60K.