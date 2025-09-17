Lagi Mengenai AIKA

Reflections of Dissonance AI Logo

Reflections of Dissonance AI Harga (AIKA)

Tidak tersenarai

1 AIKA ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Reflections of Dissonance AI (AIKA) Carta Harga Langsung
Reflections of Dissonance AI (AIKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01509709
$ 0.01509709$ 0.01509709

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-0.06%

+3.32%

+3.32%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIKA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIKA sepanjang masa ialah $ 0.01509709, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIKA telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Maklumat Pasaran

$ 52.60K
$ 52.60K$ 52.60K

--
----

$ 52.60K
$ 52.60K$ 52.60K

988.85M
988.85M 988.85M

988,854,417.134956
988,854,417.134956 988,854,417.134956

Had Pasaran semasa Reflections of Dissonance AI ialah $ 52.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKA ialah 988.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988854417.134956. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.60K.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Reflections of Dissonance AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Reflections of Dissonance AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Reflections of Dissonance AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Reflections of Dissonance AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.06%
30 Hari$ 0+20.40%
60 Hari$ 0+11.63%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Reflections of Dissonance AI (AIKA)

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Sumber

Laman Web Rasmi

Reflections of Dissonance AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Reflections of Dissonance AI (AIKA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Reflections of Dissonance AI (AIKA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Reflections of Dissonance AI.

Semak Reflections of Dissonance AI ramalan harga sekarang!

AIKA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Memahami tokenomik Reflections of Dissonance AI (AIKA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIKA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Berapakah nilai Reflections of Dissonance AI (AIKA) hari ini?
Harga langsung AIKA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIKA ke USD?
Harga semasa AIKA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Reflections of Dissonance AI?
Had pasaran untuk AIKA ialah $ 52.60K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIKA?
Bekalan edaran AIKA ialah 988.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIKA?
AIKA mencapai harga ATH sebanyak 0.01509709 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIKA?
AIKA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIKA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIKAialah -- USD.
Adakah AIKA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIKA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIKAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Reflections of Dissonance AI (AIKA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

