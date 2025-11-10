RefundYourSOL Harga Hari Ini

Harga langsung RefundYourSOL (RYS) hari ini ialah $ 0.00091512, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa RYS kepada USD penukaran adalah $ 0.00091512 setiap RYS.

RefundYourSOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 888,068, dengan bekalan edaran sebanyak 970.44M RYS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, RYS didagangkan antara $ 0.00087129 (rendah) dan $ 0.0009239 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00336875, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006717.

Dalam prestasi jangka pendek, RYS dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -14.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

RefundYourSOL (RYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 888.07K$ 888.07K $ 888.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 888.07K$ 888.07K $ 888.07K Bekalan Peredaran 970.44M 970.44M 970.44M Jumlah Bekalan 970,438,822.468048 970,438,822.468048 970,438,822.468048

Had Pasaran semasa RefundYourSOL ialah $ 888.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RYS ialah 970.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 970438822.468048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 888.07K.