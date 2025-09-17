Regen (REGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01679642 $ 0.01679642 $ 0.01679642 24J Rendah $ 0.01723453 $ 0.01723453 $ 0.01723453 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01679642$ 0.01679642 $ 0.01679642 24J Tinggi $ 0.01723453$ 0.01723453 $ 0.01723453 Sepanjang Masa $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 Harga Terendah $ 0.00559539$ 0.00559539 $ 0.00559539 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) -10.17% Perubahan Harga (7D) -10.17%

Regen (REGEN) harga masa nyata ialah $0.01694174. Sepanjang 24 jam yang lalu, REGEN didagangkan antara $ 0.01679642 rendah dan $ 0.01723453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi REGEN sepanjang masa ialah $ 5.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00559539.

Dari segi prestasi jangka pendek, REGEN telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan -10.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Regen (REGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Bekalan Peredaran 148.35M 148.35M 148.35M Jumlah Bekalan 148,354,422.875587 148,354,422.875587 148,354,422.875587

Had Pasaran semasa Regen ialah $ 2.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran REGEN ialah 148.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 148354422.875587. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.51M.